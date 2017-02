I Daft Punk suonano insieme a The Weeknd alla cerimonia dei Grammy Awards (VIDEO)

Ieri sera è andata in scena allo Staples Center di Los Angeles la 59esima edizione dei Grammy Awards, gli "Oscar" assegnati ogni anno dall'industria musicale americana.

A trionfare è stata sopratutto Adele, che ha vinto in tutte e sei le categorie in cui era stata nominata. Molte soddisfazioni, purtroppo postume, anche per David Bowie, che ha vinto nelle categorie Best Rock Song, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album (Non-Classical), Best Rock Performance e Best Recording Package.

Si è trattato dei primi Grammy vinti dall'artista nella sua lunghissima carriera: un risultato celebrato anche dal figlio di Bowie, Duncan Jones, con questo commuovente tweet.

So proud of you dad!

Would hold you up forever.

❤️ #grammys2017 pic.twitter.com/JHU2hveVwq — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 13 febbraio 2017

Tra le esibizioni della serata vi segnaliamo quella dei Daft Punk insieme a The Weeknd: hanno suonato il singolo I Feel It Coming, con l'aggiunta di un piccolo estratto dalla title-track dell'ultimo album del progetto guidato da Abel Tesfaye, Starboy.

A fare scalpore è stata soprattutto la presenza sul palco del duo francese, che non si mostrava in pubblico dalla cerimonia dei Grammy Awards del 2014, quando trionfarono con il loro ultimo LP Random Access Memories.

Qui sotto potete vedere il video dell'esibizione e un post su Instagram che ritrae i tre artisti insieme.

RT

FULL PERFORMANCE!

Aquí la presentación completa de The Weeknd y Daft Punk en los #GRAMMYs pic.twitter.com/l9oV6mWnMo — Fest Jumpers (@FestJumpers) February 13, 2017

A photo posted by The Weeknd (@theweeknd) on Feb 12, 2017 at 6:34pm PST

