I Fleet Foxes annunciano una data in Italia a luglio

by Giorgio Bonomi

Finalmente l'attesa è finita: mentre ancora aspettiamo dettagli sul loro nuovo album (a cui, secondo le parole del leader Robin Pecknold, dovrebbe seguirne un altro breve), i Fleet Foxes hanno annunciato il loro ritorno in Italia, per un'unica data live:

Lunedì 3 luglio – Ferrara sotto le stelle @ Piazza Castello, Ferrara

Il concerto sarà all'interno del Bands Apart Festival organizzato da Indipendente Concerti, che annuncerà a breve gli altri protagonisti. Per ora sappiamo solo che i biglietti costeranno 30 euro + diritti di prevendita, e che saranno in vendita dalle ore 10 del 2 febbraio su Ticketone.

Nell'attesa di maggiori novità, qui sotto ci riguardiamo il video di uno dei brani più belli della band di Seattle, Mykonos.

