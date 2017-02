I Japandroids tornano in Italia per due date live

Il 2017 segnerà il ritorno dei Japandroids sui palchi europei: oltre alla già annunciata partecipazione al prossimo Primavera Sound Festival, la band si esibirà anche in Italia a giugno per ben due date, per presentare dal vivo il loro ultimo album Near To The Wild Heart of Life.

Martedì 6 giugno – Parco della Musica, Padova

Mercoledì 7 giugno – Santeria Social Club, Milano

Le prevendite per le date italiane sono aperte sui circuiti di prevendita Mailticket per la data di Padova e Ticketone per quella di Milano. Il costo dei biglietti è di 15 euro + diritti di prevendita.

Qui sotto riascoltiamo Near to the Wild Heart of Life. Vi ricordiamo inoltre che l'album è disponibile su Amazon.

