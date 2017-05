I Mogwai annunciano il nuovo album Every Country’s Sun, ascolta Coolverine (STREAMING)

A tre anni dal precedente LP Rave Tapes, e a poco più di uno dalla colonna sonora del documentario della BBC Atomic, i Mogwai hanno annunciato ieri il loro ritorno con un nuovo lavoro in studio.

Every Country's Sun (di cui vedete qui sopra la copertina) è in uscita il 1° settembre per Rock Action Records (in Inghilterra), Temporary Residence Records (negli Stati Uniti) e Spunk Records (in Australia). L'edizione deluxe conterrà il disco stampato su vinile bianco, un 12" di demo inediti, le stampe di alcune foto e molto altro.

Come anticipazione, potete ascoltare in streaming qui sotto, subito dopo la tracklist, il brano d'apertura Coolverine. Vi ricordiamo inoltre che il quartetto sarà in Italia in autunno per tre date live: i biglietti per Milano, Roma e Bologna sono disponibili su Ticketone.

01 Coolverine

02 Party In The Dark

03 Brain Sweeties

04 Crossing The Road Material

05 aka 47

06 20 Size

07 1000 Foot Face

08 Don't Believe The Fife

09 Battered At The Scramble

10 Old Poisons

11 Every Country's Sun

