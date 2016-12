I Notwist tornano in Italia ad aprile per cinque date live

by Chiara Virzi

Dopo aver visitato più volte il nostro Paese negli ultimi anni, i Notwist torneranno in Italia ad aprile 2017, per ben cinque date live:

Mercoledì 5 aprile – Magazzini Generali, Milano

Giovedì 6 aprile – Monk Club, Roma

Venerdì 7 aprile – Teatro Rossini, Pesaro

Sabato 8 aprile – Locomotiv Club, Bologna

Domenica 9 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino

I biglietti sono in vendita su Ticketone al costo di 15 euro + diritti di prevendita per tutte le date, ad eccezione di quella di Pesaro, per la quale costeranno dai 10 ai 20 euro.

Nell’attesa di risentirli dal vivo, ci riascoltiamo la loro performance del brano Pick Up The Phone, estratto dal loro live album Superheroes, Ghostvillains & Stuff uscito lo scorso 14 ottobre.

