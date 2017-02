I Phoenix in Italia a luglio per un’unica data live

by Chiara Virzi

A sette anni dalla loro ultima apparizione in Italia, i Phoenix torneranno dalle nostre parti a luglio per un'unica data live:

Sabato 22 luglio – Postepay Sound Rock in Roma @ Ippodromo delle Capannelle, Roma

I biglietti saranno disponibili già da domani in esclusiva sul sito www.vivoconcerti.com e da mercoledì 1° febbraio su Ticketone e gli altri circuiti di prevendita. Il costo sarà di 32 euro + 4,80 euro di diritti di prevendita.

Nell'attesa di rivedere dal vivo la band francese, qui sotto vi riproponiamo il video di Trying To Be Cool, dal loro ultimo LP Bankrupt! (2013).

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments