I Wire in Italia quest’estate per due date live

by Gabriel Toncelli

I Wire, una delle band più importanti della scena post-punk inglese, tornano in Italia, dopo aver pubblicato a fine marzo il loro ultimo album Silver/Lead. Ecco i dettagli delle due date:

Martedì 25 luglio – Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Mercoledì 26 luglio – Villa Ada, Roma

Il biglietto per il concerto di Milano costa 20 euro + diritti di prevendita ed è disponibile su Ticketone. Non ci sono ancora informazioni, invece, su quello per Roma.

Nell'attesa di rivedere Colin Newman e compagni, qui sotto riascoltiamo in streaming integrale Silver/Lead. Vi ricordiamo inoltre che l'album è disponibile su Amazon.

