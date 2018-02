Il 20 febbraio un’intera serata dedicata ai Roxy Music a Padova

Dopo il primo appuntamento dedicato ai Tears For Fears, il secondo audioforum di Gold Soundz del 2018 ripercorrerà l'intera carriera dei Roxy Music, la band del "dandy" Bryan Ferry, in cui ha mosso i primi passi il geniale Brian Eno. L'appuntamento è per martedì 20 febbraio presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), a partire dalle ore 19:30.

Nel corso della serata ascolteremo alcuni tra i brani più importanti del gruppo, partendo da Re-Make/Re-Model che apre il primo LP fino al pop suadente e raffinato del conclusivo capitolo Avalon. Ci saranno filmati e videoclip d'epoca, immagini, aneddoti e soprattutto grande musica.

Il 16 giugno 1972, la stessa settimana in cui sugli scaffali dei negozi arrivò The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie, la Island Records pubblicava il primo album omonimo dei Roxy Music. Un disco straordinario che ha fatto subito decollare la carriera di una delle band più originali e influenti del Regno Unito, capitanata dal carismatico Bryan Ferry e che, nei primi due anni di attività, fu il trampolino di lancio per Brian Eno, una delle icone più riconoscibili del glam rock e in seguito quotatissimo produttore discografico, nonché musicista colto e innovativo.

L'audioforum ripercorrerà dieci anni di musica e costume di un gruppo che ha fatto la storia del rock negli anni '70 e ha profetizzato gli anni '80 (in particolare il new romantic dei tardi Japan, i Duran Duran e gli ABC). Universal Music ha da poco pubblicato un lussuoso cofanetto celebrativo con registrazioni live inedite, un nuovo mix di Steven Wilson e un libro di 136 pagine. Il 2018 segna anche il ventesimo anniversario dell'uscita del film Velvet Goldmine, diretto da Todd Haynes, con Jonathan Rhys Meyers nei panni del protagonista Brian Slade e diverse canzoni dei Roxy Music e di Brian Eno nella colonna sonora. Ampio spazio alla vicenda artistica dei Roxy è dedicato anche all'interno del nuovo libro del critico musicale Simon Reynolds, Polvere di stelle: il glam rock dalle origini ai giorni nostri, pubblicato in Italia da Minimum Fax.

A condurre la serata sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Media partner dell'evento è Radio Bellla & Monella, emittente fondata nel 1990 da Roberto Zanella che trasmette in FM in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dell'evento: vi aspettiamo!

