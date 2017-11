Il calendario di Gold Soundz: Bjork – Utopia (novembre 2017)

by Giorgio Bonomi

Siamo quasi alla fine dell'anno, ma ci sono ancora tanti dischi interessanti in uscita: la nostra scelta per questo mese è il nuovo lavoro di Björk, Utopia, in arrivo il 24 novembre, a quasi tre anni dal precedente Vulnicura.

Qui sotto potete vedere l'illustrazione realizzata da Michele Bruttomesso per il nostro calendario, che ritrae la diva islandese con una delle fantasiose maschere che accompagnano le sue recenti foto promozionali, e con il flauto che abbiamo visto nel video del singolo The Gate.

