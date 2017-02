Il calendario di Gold Soundz: Dirty Projectors – Dirty Projectors (febbraio 2017)

Questo mese segna il ritorno dei Dirty Projectors, ridotti a progetto solista del leader Dave Longstreth dopo la dolorosa separazione con la cantante Amber Coffman, negli ultimi anni sua partner artistica e di vita.

L'illustrazione realizzata da Michele Bruttomesso riprende l'estetica dell'ultimo video realizzato dalla band di Brooklyn, Little Bubble, mostrandoci un Longstreth malinconico che riflette sul da farsi in una serra. In mano regge il suo cuore spezzato, che non a caso ricorda sia la copertina del disco più famoso dei DP (Bitte Orca del 2009), sia quella del nuovo lavoro.

Vi ricordiamo che Dirty Projectors è in uscita il 24 febbraio per Domino Records.

