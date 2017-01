Il calendario di Gold Soundz: The Flaming Lips – Oczy Mlody (gennaio 2017)

Dopo la pausa natalizia, siamo pronti a ripartire con un anno pieno di uscite interessanti: questo mese il nostro calendario è dedicato ai Flaming Lips, che tornano il 13 gennaio con il loro nuovo album Oczy Mlody.

Nell'illustrazione ultra-psichedelica qui sotto (realizzata come al solito da Michele Bruttomesso) vediamo Wayne Coyne e compagni guidare delle moto multicolor accompagnati da alcune misteriose ragazze vestite con tutine in latex, come nel folle video di How??, uno dei singoli che hanno preceduto l'uscita dell'album.

Vi ricordiamo che Oczy Mlody si può già ordinare su Amazon, e che i Flaming Lips saranno in Italia a fine mese per un'unica data live: i biglietti li trovate su Ticketone.

Inoltre se volete portarvi a casa le dodici illustrazioni realizzate da Michele per il nostro calendario 2017, non dovete far altro che cliccare QUI!

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments