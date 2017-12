Il calendario di Gold Soundz: Neil Young – The Visitor (dicembre 2017)

by Giorgio Bonomi

Si chiude una pagina importante per la nostra webzine: dopo più di quattro anni in cui ha illustrato ogni mese le uscite più interessanti del panorama discografico, quella che vedete qui sotto è l'ultima illustrazione realizzata per noi da Michele Bruttomesso.

Una collaborazione che ha dato molto a Gold Soundz: i disegni di Michele hanno rappresentato la "faccia" della nostra webzine, sia attraverso il nostro calendario, sia attraverso eventi come l'audioforum "disegnato" su Ok Computer dei Radiohead, che abbiamo organizzato a fine aprile.

Nel ringraziare Michele e augurargli ogni bene per la sua carriera, abbiamo però anche una bella notizia: il suo disegno di questo mese, realizzato per accompagnare il nuovo album di Neil Young, The Visitor (uscito il 1° dicembre) è una vera delizia da gustare con gli occhi!

Per l'occasione Michele ha ripreso l'impostazione della copertina, incrociandola con riferimenti alla cover del primo album del grande cantautore canadese, uscito nel lontano 1968. Un cerchio si chiude, e ci fa piacere che si chiuda così anche la storia del nostro calendario: con uno dei grandi nomi che hanno veramente cambiato il volto della musica rock.

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments