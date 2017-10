Colori fluo, stivaloni in latex, chiappe al vento…e in mezzo Annie Clark con la sua chitarra, ieratica come al solito.

C'è tutto l'immaginario del nuovo album di St. Vincent MASSEDUCTION, così come messo in scena nei video dei due singoli finora estratti (New York e Los Ageless), nell'illustrazione realizzata questo mese per il nostro calendario da Michele Bruttomesso.

Vi ricordiamo che l'album è in uscita il 13 ottobre, ma si può già ordinare su Amazon.

