Il supergruppo BNQT (con membri di Franz Ferdinand, Band of Horses, Grandaddy, Travis e Midlake) annuncia l’esordio, ascolta Restart (STREAMING)

A fine 2015 vi avevamo parlato per la prima volta dei Banquet, il supergruppo composto da membri di ben cinque band di primissimo livello del panorama indie internazionale: gli scozzesi Franz Ferdinand, gli inglesi Travis e le band americane Band of Horses, Grandaddy e Midlake.

Oggi la compagine, ribattezzatasi BNQT, ha annunciato i dettagli del proprio album d'esordio: Volume 1 è in uscita il 28 aprile su Dualtone/Bella Union.

Del gruppo fanno parte i cantanti di quattro delle cinque band (Ben Bridwell dei Band of Horses, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Jason Lytle dei Grandaddy e Fran Healy dei Travis), accompagnati dai quattro Midlake per la parte strumentale (Eric Pulido, McKenzie Smith, Joey McClellan e Jesse Chandler).

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete ascoltare in streaming la prima anticipazione, Restart.

01 Restart

02 Unlikely Force

03 100 Million Miles

04 Mind Of A Man

05 Hey Banana

06 Real Love

07 Failing at Feeling

08 L.A. On My Mind

09 Tara

10 Fighting The World

