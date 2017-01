In arrivo la ristampa per i 25 anni della colonna sonora di Singles

La colonna sonora del film Singles, diretto da Cameron Crowe nel 1992 e ambientato in una Seattle in piena era grunge, verrà ristampata in un'edizione deluxe per celebrare i 25 anni della pellicola.

In uscita il 19 maggio per Epic Sountrax/Legacy Recordings, la nuova edizione vedrà il disco originale (con brani di Alice in Chains, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Pearl Jam e molti altri) affiancato da un secondo CD con brani inediti di Chris Cornell, Mike McCready, Paul Westerberg, Mudhoney e molti altri.

Ci sarà spazio anche per Touch Me I'm Dick, la parodia del primo singolo dei Mudhoney Touch Me I'm Sick che nel film viene suonata dall'immaginaria band Citizen Dick, composta dall'attore Matt Dillon e dai componenti dei Pearl Jam Eddie Vedder, Stone Gossard e Jeff Ament.

Inoltre il regista Cameron Crowe ha scritto personalmente delle nuove note di copertina e un commento traccia per traccia del disco. Non male per quella che lui stesso definisce “una specie di anti-colonna sonora, un souvenir e un semplice mixtape di alcuni dei migliori gruppi di Seattle".

Qui sotto, subito dopo la tracklist della ristampa, potete vedere il trailer del film e la scena in cui viene suonata Touch Me I'm Dick.

Singles: Original Motion Picture Soundtrack-Deluxe Edition:

01 Alice in Chains: “Would?”

02 Pearl Jam: “Breath”

03 Chris Cornell: “Seasons”

04 Paul Westerberg: “Dyslexic Heart”

05 The Lovemongers: “Battle of Evermore”

06 Mother Love Bone: “Chloe Dancer/Crown of Thorns”

07 Soundgarden: “Birth Ritual”

08 Pearl Jam: “State of Love and Trust”

09 Mudhoney: “Overblown”

10 Paul Westerberg: “Waiting for Somebody”

11 The Jimi Hendrix Experience: “May This Be Love”

12 Screaming Trees: “Nearly Lost You”

13 Smashing Pumpkins: “Drown”

Bonus Disc:

01 Citizen Dick: “Touch Me I’m Dick”

02 Chris Cornell: “Nowhere But You”

03 Chris Cornell: “Spoon Man”

04 Chris Cornell: “Flutter Girl”

05 Chris Cornell: “Missing”

06 Alice in Chains: “Would? (Live)”

07 Alice in Chains: “It Ain’t Like That (Live)”

08 Soundgarden: “Birth Ritual (Live)”

09 Paul Westerberg: “Dyslexic Heart” (Acoustic)

10 Paul Westerberg: “Waiting for Somebody (Score Acoustic)”

11 Mudhoney: “Overblown (Demo)”

12 Truly: “Heart and Lungs”

13 Blood Circus: “Six Foot Under”

14 Mike McCready: “Singles Blues 1”

15 Paul Westerberg: “Blue Heart”

16 Paul Westerberg: “Lost in Emily’s Words”

17 Chris Cornell: “Ferry Boat #3”

18 Chris Cornell: “Score Piece #4”

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments