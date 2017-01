In arrivo un documentario sugli Swans, Where Does a Body End?

Un documentario sulla storia degli Swans, in lavorazione dal 2010, è apparso tra i progetti finanziabili sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter.

Il film sarà diretto dal regista Marco Porsia, che ha seguito Michael Gira e compagni in oltre 40 live, filmando backstage, prove in studio e interviste con musicisti del calibro di Amanda Palmer, Jehnny Beth delle Savages, Thurston Moore e Lee Ranaldo dei Sonic Youth e molti altri. Porsia ha avuto accesso agli archivi personali di Gira e della band, mischiando riprese live risalente agli anni '80 e '90 con materiali degli ultimi anni, compreso il making of dell'ultimo LP The Glowing Man (2016).

Su Kickstarter, dove il progetto ha già raccolto la metà dei fondi necessari per la realizzazione, gli autori spiegano che la pellicola "ha l’intento di essere qualcosa di più di un tradizionale documentario musicale su una band, un'opera d'arte che aiuti a collocare la band e la sua musica nel loro giusto posto negli annali della storia culturale".

Qui sotto potete vedere un trailer del film.

