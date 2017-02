James Blake aprira’ il live dei Radiohead anche a Firenze

Era stata già annunciata lo scorso novembre la partecipazione di James Blake all’I-Days Festival 2017 di Monza in apertura a una delle due attesissime date italiane dei Radiohead.

Oggi Indipendente Concerti ha confermato che l’artista britannico condividerà con Thom Yorke e compagni anche il palco dell’Ippodromo del Visarno di Firenze il prossimo 14 giugno, nel primo dei due concerti.

I biglietti per Firenze e Monza li trovate su Ticketone, intanto qui sotto rivediamo il video di I Need a Forest Fire, dall'ultimo album di Blake, The Colour in Anything (2016).

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments