Jens Lekman: a febbraio il nuovo album Life Will See You Now, guarda il video di What’s that Perfume that You Wear?

UPDATE: E' online anche il video ufficiale di What's that Perfume that You Wear?, diretto da Christopher Good: lo trovate qui sotto.

A più di quattro anni dall'ultimo I Know What Love Isn't, Jens Lekman ha annunciato ieri l'uscita del suo nuovo album Life Will See You Now, in arrivo il 17 febbraio su Secretly Canadian.

Il disco arriva dopo un periodo che ha visto il cantautore svedese ideare due progetti insoliti: prima ha scritto una canzone alla settimana per tutto il 2015 all'interno del progetto Postcards, poi ha messo in musica le storie di alcuni sconosciuti per il progetto Ghostwriting, realizzato insieme al Cincinnati Contemporary Arts Center.

Qui sotto, subito dopo la copertina del disco e la tracklist, potete ascoltare in streaming il primo singolo, What's That Perfume That You Wear?, che era già apparso nel 2014 all'interno del mixtape WWJD.

01 To Know Your Mission

02 Evening Prayer

03 Hotwire the Ferris Wheel

04 What's That Perfume You Wear?

05 Our First Fight

06 Wedding in Finistère

07 How We Met, The Long Version

08 How Can I Tell Him

09 Postcard #17

10 Dandelion Seed

A seguire inoltre potete leggere l'intero lungo post su Facebook scritto dallo stesso Lekman, nel quale rivela molti altri dettagli riguardo alla realizzazione del disco.

Sopra: foto di Ellika Henrikson

