Jens Lekman: ascolta il nuovo brano Evening Prayer (STREAMING)

Dopo averci fatto ascoltare qualche settimana fa il singolo apripista What's That Perfume That You Wear?, Jens Lekman ha condiviso un secondo estratto dal suo nuovo album Life Will See You Now, dal titolo Evening Prayer.

Il brano è stato presentato durante un'intervista con il programma All Songs Considered della radio americana NPR: lo potete ascoltare qui sotto in streaming dopo circa 40 secondi dall'inizio della registrazione.

Vi ricordiamo che il nuovo album dell’artista svedese è in uscita il prossimo 17 febbraio per la Secretly Canadian, ma si può già ordinare su Amazon. La pubblicazione del disco sarà seguita poi da un tour che lo porterà anche in Italia ad aprile per due date: i biglietti per Bologna sono disponibili su Ticketone.

