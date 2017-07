Jens Lekman suonera’ al Siren Festival di Vasto

Aggiunta importante alla lineup del Siren Festival di Vasto (CH): dopo Arab Strap, Baustelle e Apparat, è stata confermata la partecipazione del cantautore svedese Jens Lekman, che si esibirà nella suggestiva location della chiesa di San Giuseppe.

La partecipazione sarà consentita a tutti i possessori dell’abbonamento per le prime due giornate del festival, ovvero venerdì 28 e sabato 29 per un costo complessivo di 60 euro a cui vanno aggiunti diritti e commissioni di prevendita.

Vi ricapitoliamo il programma completo del festival abruzzese

Venerdì 28 luglio – Baustelle, Apparat, Allah-Las, Cabaret Voltaire, Ghali, Jenny Hval, Giorgio Poi, Emidio Clementi/Corrado Nuccini, Andrea Laszlo De SImone, Francobollo, Colombre

Sabato 29 luglio – Trentemoller, Ghostpoet, Arab Strap, Carl Brave x Franco126, Noga Erez, Daniel Miller, Populous, Lucy Rose, Gazzelle, Gomma, Zooey

Domenica 30 luglio – Jens Lekman

Qui sotto invece potete rivedere il video di What's That Perfume That You Wear?, dall'ultimo album del nostro Jens, Life Will See You Now, uscito a febbraio e disponibile su Amazon.

