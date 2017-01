Jens Lekman torna in Italia ad aprile per due date live

In attesa di ascoltare il suo nuovo album Life Will See You Now (in arrivo su Secretly Canadian il 17 febbraio), potremo presto rivedere dal vivo Jens Lekman.

Il cantautore svedese ha infatti annunciato oggi le date del suo prossimo tour europeo, che prevede anche due live in Italia:

Martedì 25 aprile – Locomotiv Club, Bologna

Mercoledì 26 aprile – Unplugged in Monti @ Chiesa Evangelica Metodista, Roma

Al momento non abbiamo informazioni su prezzo dei biglietti e prevendite attivate, ma vi consigliamo di tenere d'occhio il nostro calendario concerti nei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti.

Qui sotto intanto rivediamo il video del primo singolo estratto dall'album, What's That Perfume That You Wear?

