Le Sleater-Kinney suonano cover di David Bowie e George Michael con membri di Spoon e The Thermals (VIDEO)

by Giorgio Bonomi

La sera dell'ultimo dell'anno, le Sleater-Kinney si sono esibite in uno speciale show al Masonic di San Francisco, dove sono state accompagnate in apertura dai Thermals e da un dj set curato dal leader degli Spoon, Britt Daniel.

Oltre a suonare un set con tutte le loro hit e i brani dell'ultimo No Cities to Love (2015), il trio durante i bis ha reso omaggio a due artisti scomparsi nel 2016: prima hanno suonato una cover di Faith di George Michael, poi si sono fatte raggiungere sul palco da Daniel e da alcuni membri dei Thermals per suonare Rebel Rebel di David Bowie.

Qui sotto potete vedere dei video girati dei fan delle due performance, seguite da un'altra clip nella quale vediamo Corin Tucker, Carrie Brownstein e Janet Weiss guidare il più classico dei conti alla rovescia per l'arrivo del nuovo anno, dopo aver suonato il brano Entertain.

