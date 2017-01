Leonard Cohen: a Padova tre serate per ripercorrere la sua carriera

Dopo gli appuntamenti su David Bowie di un anno fa, è dedicato a un altro grandissimo della musica da poco scomparso il nuovo audioforum organizzato da Gold Soundz.

Tra gennaio e febbraio ripercorreremo in tre appuntamenti tutta la straordinaria carriera del cantautore canadese. Nel corso del primo incontro, che si terrà martedì 17 gennaio alle ore 19:30 alla libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), partiremo dai suoi inizi come poeta e scrittore, per poi parlare della svolta cantautorale in età già matura (33 anni), del fondamentale esordio Songs of Leonard Cohen e dei successivi tre dischi, fino alla metà degli anni '70.

Sarà l'occasione per analizzare alcune delle tematiche ricorrenti presenti nei suoi testi, ma anche per ascoltare brani indimenticabili come Suzanne, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2 e molti altri, tutti accompagnati da filmati d'epoca.

A condurre la serata, tra musica, video e curiosità, ci sarà il caporedattore di Gold Soundz, Giorgio Bonomi. Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dedicata all'evento.

Il secondo e terzo appuntamento si terranno invece rispettivamente il 24 gennaio e il 1° febbraio, sempre alle 19:30 e sempre presso la libreria Limerick. Anche in questo caso potete confermare la vostra partecipazione qui e qui.

