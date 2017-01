Leonard Cohen: mercoledi’ 1 febbraio a Padova ultimo appuntamento dedicato alla sua carriera

Dopo i due eventi organizzati nelle scorse settimane, il nostro omaggio a Leonard Cohen si chiude mercoledì 1° febbraio alle 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova) con il terzo appuntamento, dedicato agli ultimi venticinque anni della sua carriera e della sua vita.

Partiremo con l'intenso album del 1992 The Future (che fornirà alcuni brani alla colonna sonora del film di Oliver Stone Natural Born Killers), attraversando poi il lungo periodo di silenzio e meditazione che ha occupato buona parte degli anni '90 e giungendo infine ai cinque dischi pubblicati negli anni 2000, l'ultimo dei quali (You Want It Darker) appena poche settimane prima della morte.

Sarà l'occasione per analizzare alcune delle tematiche ricorrenti presenti nei testi dell'epoca, ma anche per ascoltare brani indimenticabili come Waiting for the Miracle, The Future, Anthem, In My Secret Life e molti altri, tutti accompagnati da filmati d'epoca.

A condurre la serata, tra ascolti, aneddoti e curiosità, ci sarà Denis Brotto, docente di Cinema e Nuove tecnologie presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina Facebook dedicata all'evento.

