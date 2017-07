Mark Lanegan: altre due date live in Italia a ottobre

Sappiamo già che Mark Lanegan sarà in Italia la settimana prossima per tre date live, ma oggi ha già annunciato anche il suo ritorno in autunno, per altri due concerti a ottobre:

Domenica 29 ottobre – Vox Club, Nonantola (MO)

Lunedì 30 ottobre – Fabrique, Milano

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di giovedì 29 giugno su Io Vado Club (www.iovado.club) e My Live Nation (http://www.livenation.it) e dalle ore 10.00 di venerdì 30 giugno su www.ticketone.it, al costo di 22 euro + diritti di prevendita. A supporto del cantautore americano si saranno Joe Cardamone e Lyenn.

In attesa di riascoltare la voce di Lanegan, qui sotto ci rivediamo il video di Beehive, singolo estratto dall'ultimo album Gargoyle, uscito a fine aprile.

Vi ricordiamo inoltre che i biglietti per le date di inizio luglio (Sesto al Reghena, Gardone Riviera e Roma) sono disponibili su Ticketone, e che Gargoyle è disponibile su Amazon.

