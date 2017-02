Mark Lanegan: tre date live in Italia per promuovere il nuovo album Gargoyle, ascolta il singolo Nocturne (STREAMING)

by Giorgio Bonomi

UPDATE: E' stato confermato l'artwork del nuovo album, nonché la tracklist che trovate qui sotto. A seguire anche lo streaming del primo singolo, Nocturne.

01 “Deaths Head Tattoo”

02 “Nocturne”

03 “Blue Blue Sea”

04 “Beehive”

05 “Sister”

06 “Emperor”

07 “Goodbye To Beauty”

08 “Drunk On Destruction”

09 “First Day Of Winter”

10 “Old Swan”

A tre anni dall'ultimo Phantom Radio, Mark Lanegan farà uscire il 28 aprile su etichetta Heavenly il nuovo album Gargoyle.

Per promuoverlo, sono previste anche tre date in Italia nel mese di luglio. Ecco i dettagli:

Domenica 9 luglio – Sexto'nplugged @ Sesto al Reghena (PN)

Lunedì 10 luglio – Tener-a-mente @ Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Martedì 11 luglio – Le Terrazze EUR, Roma

Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo dei biglietti, ma sappiamo che UPDATE: I biglietti per Gardone Riviera costeranno dai 28 ai 40 euro + diritti di prevendita, quelli per Roma 25 euro + diritti di prevendita.

Saranno disponibili in prevendita dalle ore 10:00 di martedì 7 febbraio su Io Vado Club (www.iovado.club), e dalle ore 10:00 di mercoledì 8 febbraio su www.ticketone.it. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di tenere d'occhio il nostro calendario concerti nei prossimi giorni.

In attesa di riascoltare la leggendaria voce degli Screaming Trees dal vivo, qui sotto ecco il video di Floor of the Ocean, da Phantom Radio.

