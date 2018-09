Muses: audioforum tutto al femminile a Padova il 5 settembre

by Giorgio Bonomi

Una serata di ascolti e visioni al femminile, per celebrare 40 anni di rock e cantautorato "in rosa".

Muses è l'audioforum ideato da Gold Soundz all'interno del RISE Festival al Parco degli Alpini (via Capitello, Padova, all'angolo con via Due Palazzi). L'appuntamento è per mercoledì 5 settembre alle ore 18:30, prima del concerto della cantautrice Joan Thiele.

Il nostro collaboratore Alessandro Liccardo guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso le artiste che più hanno influenzato la musica contemporanea. L'ascolto dei loro brani, accompagnati da video d'epoca, sarà intervallato da aneddoti e curiosità.

Ingresso libero. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell'evento Facebook dedicato al Rise Festival: vi aspettiamo!

