Musica e parole del cielo: venerdi’ 24 febbraio a Padova audioforum a lume di candela per M’illumino di meno

Un viaggio alla scoperta del cielo e del cosmo, tra scienza, letteratura e musica: è una serata "stellare" quella che Gold Soundz vi propone per la serata di venerdi 24 febbraio, in occasione di M'illumino di meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Caterpillar Radio2.

A partire dalle ore 19 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova) cureremo la parte musicale dell'evento Musica e parole del cielo, pensato per presentare il volume Le parole del cielo, edito da Bas Bleu Illustration.

Faremo insieme un viaggio affascinante attraverso le tante parole della lingua italiana legate al mondo dell'astronomia e della scienza, con la lettura delle definizioni più interessanti e l'ascolto di una selezione di brani "a tema", rigorosamente a lume di candela. Per la parte musicale ci sarà spazio per brani di Beach House, Caribou e Cat Power, ma anche per grandi classici come Beatles, Smashing Pumpkins, Pink Floyd e molti altri nomi tutti da scoprire!

In aggiunta, potrete ammirare le bellissime illustrazioni realizzate da Maurizio Olivotto per il libro scritto da Leopoldo Benacchio, ordinario astronomo all’Istituto Nazionale di Astrofisica: un viaggio per immagini e testi che svela, tra stupore e curiosità, il cielo che si nasconde nelle pieghe dell’italiano e ne plasma i significati.

La serata è a ingresso libero e potete confermare la vostra partecipazione sulla pagina dell'evento Facebook: vi aspettiamo!

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments