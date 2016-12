Nine Inch Nails: esce questa settimana il nuovo EP Not the Actual Events

Trent Reznor ha mantenuto la promessa di qualche mese fa sull’arrivo di materiale inedito dei Nine Inch Nails entro la fine dell'anno: uscirà infatti venerdì 23 dicembre sul loro sito web un nuovo EP autoprodotto dal titolo Not the Actual Events, prima pubblicazione a nome della storica band dai tempi del comeback LP Hesitation Marks (2013).

Il disco conterrà cinque nuovi brani ed è stato definito da Reznor come "un disco poco amichevole e piuttosto impenetrabile, che avevamo bisogno di realizzare". Reznor ha inoltre aggiunto di aver scelto il formato dell’EP perché risultava essere “la lunghezza giusta per raccontare questa storia”. Per l’occasione, il frontman della band ha voluto ufficializzare anche l’ingresso definitivo di Atticus Ross nella band. I due artisti, collaboratori ormai di lunga data, hanno lavorato insieme precedentemente nel side-project How to destroy angels_ ma soprattutto su un nutrito numero di colonne sonore per film come Patriot’s Day, Gone Girl e The Social Network.

Reznor ha annunciato anche di voler ripubblicare in vinile i migliori album dei Nine Inch Nails. Il primo vinile che vedrà – di nuovo – la luce sarà il doppio album The Fragile (1999), che verrà pubblicato in edizione limitata su quattro dischi con il titolo The Fragile: Deviations 1 e conterrà ben 37 bonus track. Ecco quanto dichiarato da Reznor in un comunicato stampa:

The Fragile occupa un posto molto interessante e intimo nel mio cuore. Ero in un periodo turbolento mentre lo stavo realizzando e revisitarlo è diventato una forma di terapia per me. Come esperimento, ho tolto tutte le parti vocali dal disco e ho scoperto che diventava così un'esperienza molto diversa che funzionava su un livello differente ma altrettanto coinvolgente. The Fragile: Deviations 1 consiste di me e Atticus che abbelliamo il disco originale con una serie di tracce da quelle sessioni che non avevamo usato all'epoca. Il risultato è qualcosa di equivalente ma diverso, che volevamo condividere.

Nell’attesa dell’uscita del loro nuovo EP, qui sotto, subito dopo la tracklist, vediamo il video di We're in This Together, estratto proprio da The Fragile.

1. Branches / Bones

2. Dear World

3. She's Gone Away

4. The Idea of You

5. Burning Bright (Field on Fire)

