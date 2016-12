Nine Inch Nails: in streaming il nuovo EP Not the Actual Events, due lavori in uscita nel 2017

Le sorprese con i Nine Inch Nails non finiscono mai: a soli pochi giorni dall'annuncio del nuovo EP Not the Actual Events, che è uscito oggi e potete trovare in streaming in fondo alla pagina, in un'intervista col dj Zane Lowe Trent Reznor ha annunciato che ha intenzione di pubblicare "due lavori importanti" a nome Nine Inch Nails nel corso del 2017.

Reznor ha anche detto di non avere intenzione di andare immediatamente in tour per promuovere queste release, come invece aveva fatto nel 2013 dopo l'uscita dell'album precedente Hesitation Marks.

Qui sotto trovate lo streaming via Apple Music di Not the Actual Events, che può contare su alcuni ospiti di lusso: Dave Grohl ha infatti suonato la batteria sul brano The Idea of You, il chitarrista dei Jane's Addiction Dave Navarro appare su Burning Bright (Field on Fire) e Mariqueen Maandig, moglie di Reznor, nonché sua collaboratrice nel side-project How to destroy angels_, ha partecipato alla traccia She's Gone Away.

