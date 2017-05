Nuovo brano per Courtney Barnett: ascolta How to Boil an Egg (STREAMING)

Se un anno fa ci aveva decantato le virtù del ramen istantaneo, oggi Courtney Barnett torna a parlare di cibo con il suo nuovo brano How to Boil an Egg.

La canzone è stata registrata per lo Split Singles Club, una serie di 7" ideata dalla Milk! Records, l'etichetta che la cantautrice australiana ha fondato insieme a Jen Cloher, e all'altra label Bedroom Suck.

Ecco quanto dichiarato dalla Barnett sul pezzo:

Suonavo questo pezzo alle serate a microfono aperto quando avevo 21 anni. Non è mai stato registrato, quindi per ricordarmene l'ho aggiornato e ho realizzato questa versione recentemente quando mi sono nascosta nei cespugli per registrare alcuni demo del mio prossimo album. [...] E' un esperimento di scrittura che non starebbe bene da nessuna altra parte.

