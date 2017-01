Nuovo brano per i Flaming Lips: ascolta We a Family (feat. Miley Cyrus)

Dopo The Castle, How?? e Sunrise (Eyes of the Young), è il momento della quarta anticipazione da Oczy Mlody, l'album che segnerà il ritorno dei Flaming Lips il prossimo 13 gennaio.

Questa volta ascoltiamo il brano di chiusura We a Family, al quale ha partecipato la popstar Miley Cyrus, ormai abituale collaboratrice di Wayne Coyne e compagni dai tempi del loro album-tributo a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, With a Little Help from My Fwends (2014).

Lo trovate qui sotto in streaming (via Spotify). Vi ricordiamo inoltre che Oczy Mlody è già disponibile in pre-order su Amazon, e che la band di Oklahoma City sarà in Italia a fine mese per un'unica data a Milano: i biglietti per lo show li trovate su Ticketone.

