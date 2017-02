Nuovo brano per i Jesus and Mary Chain: ascolta Always Sad (STREAMING)

Dopo il singolo Amputation, è arrivato il momento di ascoltare la seconda anticipazione dall'album Damage and Joy, che segnerà il ritorno su disco dei Jesus and Mary Chain a ben 19 anni dall'ultimo Munki.

Qui sotto potete ascoltare in streaming su Spotify e Apple Music il brano Always Sad.

Vi ricordiamo che Damage and Joy (in uscita il 24 marzo) è già disponibile su Amazon, e che la band scozzese sarà in Italia quest'estate per due date live: i biglietti per Brescia e Pistoia sono disponibili su Ticketone.

