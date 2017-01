Nuovo disco per Spiral Stairs (Pavement), con membri di The National e Broken Social Scene

A otto anni dal suo ultimo lavoro The Real Feel, il chitarrista dei Pavement Scott Kannberg (meglio noto come Spiral Stairs) ha annunciato un nuovo album.

Doris & the Daggers uscirà su etichetta Nine Mile/Domino il 24 marzo, e potrà contare su un buon numero di ospiti importanti: Matt Berninger dei The National, Kevin Drew e Justin Peroff dei Broken Social Scene, Kelley Stoltz e Adam Wade degli Shudder to Think.

Secondo quanto riportato in un comunicato stampa, il disco è stato influenzato dalla morte di Darius Minwalla, batterista nella precedente band di Kannberg, i Preston School of Industry. Tra i molti bonus disponibili per chi lo sosterrà con una donazione su Pledge Music, vi segnaliamo il merchandise dei Pavement proveniente dalla collezione personale del chitarrista, un dj set, uno show privato, oppure l'opportunità di fare una partita a golf o un giro all'IKEA insieme a lui (che proprio al grande magazzino svedese dedicò una delle sue migliori canzoni con i Pavement).

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete vedere il video del primo estratto Dance (Cry Wolf), del quale è protagonista Jason Lytle dei Grandaddy.

01 Dance (Cry Wolf)

02 Emoshuns

03 Dundee Man

04 AWM

05 No Comparison

06 The Unconditional

07 Trams (Stole My Love)

08 Exiled Tonight

09 Angel Eyes

10 Doris and the Daggers

