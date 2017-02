Nuovo video per i Magnetic Fields, ’81 How to Play the Synthesizer

Stephin Merritt e i suoi Magnetic Fields sono pronti a tornare il 3 marzo con quello che è indubbiamente il loro album più ambizioso dai tempi del mastodontico 69 Love Songs (1999), del quale riprende il concept.

Come vi avevamo già riportato quasi un anno fa, 50 Song Memoir sarà composto da ben 50 canzoni, ognuna dedicata a un anno di vita di Merritt, che due anni fa ha compiuto 50 anni.

Oggi possiamo ascoltare un'anticipazione con il brano '81 How to Play the Synthesizer, dedicato appunto all'anno 1981 in cui il cantautore newyorchese (a quanto pare) imparò a suonare il sintetizzatore.

In linea con il tema della canzone, il video che lo accompagna è composto da immagini vintage di sintetizzatori: è stato diretto da John Erickson, Alex Basco Koch e José Zayas, e lo potete vedere qui sotto.

A seguire trovate anche lo streaming degli altri sei brani dall'LP che Merritt ha condiviso finora: '83 Foxx and I, '74 No, '86 How I Failed Ethics, '93 Me and Fred and Dave and Ted, '02 Be True to Your Bar e '13 Big Enough for Both of Us.

Vi ricordiamo inoltre che 50 Song Memoir è già disponibile in pre-order su Amazon.

