by Giorgio Bonomi

Nuovo EP a sorpresa per gli Of Montreal: la band di Athens ha messo online oggi Rune Husk, che contiene quattro pezzi inediti non presenti sull'ultimo album Innocence Reaches, uscito ad agosto dello scorso anno.

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete ascoltare lo streaming integrale via Spotify.

01. Internecine Larks

02. Stag to the Stable

03. Widowsucking

04. Island Life

