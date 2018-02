Pink Floyd: le foto della mostra Their Mortal Remains al Macro di Roma

Va avanti fino al 1° luglio al Macro di Roma The Pink Floyd Exhibition – Their Mortal Remains, la più grande mostra mai dedicata alla band di Roger Waters e David Gilmour.

Aperta da una significativa citazione di Waters ("Non sarebbe mai andata così se non fosse stato per Syd [Barrett, ndr]. Saremmo stati solo un altro tra le migliaia di gruppi che emergono suonando il blues e Louie Louie, scrivono una canzoncina che fa successo e poi spariscono"), la mostra ripercorre trent'anni di carriera della band, dagli anni '60 ai '90, da The Dark Side of the Moon a The Wall, dal Live a Pompei a Ummagumma fino a The Division Bell, passando per Animals e The Final Cut.

Qui sotto potete vedere le foto del percorso espositivo scattate dalla nostra collaboratrice Beatrice Ciuca. Le trovate anche sui nostri account Flickr e Facebook.

