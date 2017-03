PJ Harvey torna in Italia ad agosto per un’unica data live

Dopo il successo ottenuto dai due concerti a ottobre dell'anno scorso, PJ Harvey ha annunciato oggi il suo ritorno in Italia per un'unica data live:

Venerdì 25 agosto 2017 – TOdays Festival @ Parco Sempione, Torino

I biglietti costeranno 25 euro + diritti di prevendita e saranno disponibili dalle ore 12 del 10 marzo su Ticketone e Vivaticket.

L'artista britannica è la prima headliner confermata del TOdays Festival, che andrà in scena per tre giorni, dal 25 al 27 agosto. Vi ricordiamo che il suo ultimo LP The Hope Six Demolition Project è disponibile su Amazon: qui sotto potete vedere il video di The Orange Monkey, uno dei tre singoli estratti.

Sopra: foto di Maria Mochnacz

