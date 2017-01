Roger Waters e’ al lavoro su un nuovo album insieme al produttore dei Radiohead Nigel Godrich

Roger Waters sembra pronto a tornare finalmente in scena con un nuovo album rock, il primo dai tempi di Amused to Death (1992), visto che il suo ultimo lavoro in studio Ça Ira (2005) era un'opera di musica classica.

Alle registrazioni del nuovo disco (del quale vi avevamo iniziato a parlare già tre anni fa) sta partecipando come produttore Nigel Godrich, storico collaboratore dei Radiohead fin dai tempi di Ok Computer. In un'intervista con Rolling Stone, Waters ha detto che il disco è "in parte un giro su un tappeto volante, in parte uno sfogo politico e in parte angoscia", anche se non manca la tematica dell'amore:

E' una riflessione su come possiamo accogliere questi momenti d'amore – se ce ne vengono concessi nella nostra vita – e come possiamo permettere a questo amore di illuminare il resto dell'esistenza, e gli altri.

Qui sotto potete vedere una piccola clip su Instagram che ci mostra la registrazione di una linea di basso: un po' poco per capire come suonerà il disco, ma per ora non possiamo che accontentarci!

Oltre a lavorare sul disco, l'ex leader dei Pink Floyd è pronto a tornare anche in tour: quattro anni aver messo di nuovo in scena The Wall, quest'estate sarà impegnato in oltre 40 date negli Stati Uniti con il tour Us + Them, che prevede il debutto live di alcuni dei nuovi brani.

