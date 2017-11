Seconda serata dedicata ai Depeche Mode mercoledi’ 22 novembre a Padova

by Giorgio Bonomi

Dopo aver parlato degli inizi della band nel primo incontro, la nostra seconda serata dedicata ai Depeche Mode si concentrerà sugli anni dal 1993 a oggi, partendo da un lavoro chiave, Songs of Faith and Devotion.

L'appuntamento è per mercoledì 22 novembre, come al solito presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), a partire dalle 19:30.

Ascolteremo insieme i brani più importanti degli ultimi venticinque anni di carriera della band di Basildon, con approfondimenti sui progetti collaterali, le carriere soliste e le collaborazioni di Dave Gahan e Martin L. Gore con altri artisti. Dagli esordi synth-pop ad oggi, i Depeche Mode sono riusciti a mantenere coerenza e appeal pur avendo cambiato pelle continuamente, attingendo ora dall'industrial ora dal blues e dalla black music. Se il protagonista della prima serata è stato indubbiamente Martin, l'enfasi stavolta sarà su Dave, sulla sua nuova vita dopo la quasi fatale overdose da speedball in un hotel di Los Angeles e sull'inizio di una fase della carriera del gruppo che lo vede anche autore di alcune canzoni, a partire da Playing the Angel.

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

Potete confermare la vostra partecipazione sulla pagina dell'evento ufficiale creato su Facebook: vi aspettiamo!

