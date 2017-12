Seconda serata dedicata ai R.E.M. a Padova il 6 dicembre

Dopo la prima serata dedicata al periodo 1982-1991, mercoledì 6 dicembre presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), seconda e ultima serata dedicate a ripercorrere la lunga carriera dei R.E.M., tra ascolto dei brani più importanti, video d'epoca e aneddoti.

L'appuntamento proseguirà l'excursus a partire dal grande successo mondiale di Automatic For The People, pietra miliare dell'alternative rock che festeggia proprio quest'anno il venticinquennale dall'uscita. Verranno poi toccate tutte le tappe principali del percorso artistico di Michael Stipe & co.: dal nuovo contratto multimilionario inaugurato da New Adventures in Hi-Fi all'addio del batterista Bill Berry, dalle sperimentazioni alle retrospettive, arrivando agli ultimi dischi in studio e allo scioglimento avvenuto nel 2011.

Un altro appuntamento di suoni e visioni per celebrare una delle band statunitensi più amate di sempre, colonna sonora di più di una generazione e autrice di hit come Everybody Hurts, Man on the Moon, Daysleeper, The Great Beyond, Imitation of Life, Leaving New York e molte altre.

A condurre la serata sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

Potete confermare la vostra partecipazione sulla pagina dell'evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!

