Shellac, Thee Oh Sees e Preoccupations tra i primi nomi del Beaches Brew Festival 2017

by Giorgio Bonomi

Anche quest'anno torna il Beaches Brew Festival, quattro giorni gratuiti con i migliori gruppi della scena indie sulla spiaggia dell'Hana-Bi di Marina di Ravenna.

Dopo aver ospitato nelle scorse edizioni nomi come Neutral Milk Hotel, Lee Ranaldo, Cloud Nothings, Damien Jurado, Babes in Toyland e Iceage, oggi è stato annunciato il programma di quest'anno: avremo l'occasione di ascoltare gli Shellac di Steve Albini, i veterani del Beaches Brew Thee Oh Sees, King Gizzard & the Wizard Lizard, i canadesi Preoccupations e la psichedelia dei Moon Duo, con l'aggiunta di altri sette nomi di portata internazionale.

Qui sopra potete vedere il manifesto completo. Il Beaches Brew Festival quest'anno si terrà dal 5 all'8 giugno, ed è organizzato come al solito da Bronson Produzioni e Belmont Bookings. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per sapere quali saranno i prossimi nomi in programma.

Intanto qui sotto rivediamo il video di Anxiety dei Preoccupations.

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments