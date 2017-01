Silver Eye e’ il nuovo album dei Goldfrapp, ascolta il singolo Anymore (STREAMING)

I Goldfrapp hanno annunciato oggi il loro tanto atteso ritorno con l’album Silver Eye, in uscita il prossimo 31 marzo per l’etichetta discografica Mute.

La band londinese ha infatti dato la notizia ai fan con un post dal loro account Twitter, insieme a un’immagine della copertina dell’album.

We are thrilled to finally share some news with you all – we are releasing our seventh studio album SILVER EYE on Mar 31 pic.twitter.com/mPoBn928LP — goldfrapp (@goldfrapp) 23 gennaio 2017

Registrato tra Dallas e Londra insieme ai produttori John Congleton (The Paper Chase) e Haxan Cloak, Silver Eye segna il ritorno del duo dopo l’ultimo progetto discografico Tales of Us (2013). Secondo Alison Goldfrapp, cantante del gruppo, il disco sarà diverso dai precedenti (“Non ci è mai piaciuto ripeterci”), mentre Will Gregory ha aggiunto: “Penso che scrivere un album sia come perdersi in un bosco”.

Nel frattempo qui sotto, subito dopo la tracklist, potete ascoltare in streaming il primo singolo, intitolato Anymore.

01 Anymore

02 Systemagic

03 Tigerman

04 Become The One

05 Faux Suede Drifter

06 Zodiac Black

07 Beast That Never Was

08 Everything Is Never Enough

09 Moon in Your Mouth

10 Ocean

