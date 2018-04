Soundgarden: giovedi’ 26 aprile a Padova serata dedicata a Superunknown

by Giorgio Bonomi

Ultimo appuntamento del ciclo che Gold Soundz dedica a quattro dischi fondamentali della scena grunge di Seattle dei primi anni '90: dopo Pearl Jam, Alice in Chains e Nirvana, questa volta parleremo dei Soundgarden del compianto Chris Cornell, e del loro album Superunknown.

L'appuntamento è per giovedì 26 aprile alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), per una serata a base di ascolti, aneddoti e filmati d'epoca!

Pubblicato l'8 marzo 1994, meno di un mese prima della tragica morte di Kurt Cobain, Superunknown è l'ultimo grande capolavoro dell'epoca grunge. Un doppio LP frutto di un periodo di grande creatività, in cui Chris Cornell e compagni scavalcano i suoni hard rock e metal che li avevano guidati fino a quel punto della loro carriera, per introdurre un ampio raggio di influenze nuove: psichedelia, glam rock, pop e molto altro.

Un disco allo stesso tempo sperimentale e accessibile, immediatamente schizzato al numero 1 della classifica americana, e che ha venduto più di 9 milioni di copie, grazie a singoli di grande successo come Black Hole Sun e Spoonman. A parlare del disco sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sull'evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!

