Spoon: a marzo il nuovo album Hot Thoughts

Ha finalmente un titolo e una (probabile) data d'uscita il nuovo album degli Spoon, seguito di They Want My Soul (2014).

Il disco sarà intitolato Hot Thoughts, secondo quanto confermato dalla band americata in un'intervista con la radio SiriusXM Volume. Uno dei componenti ha inoltre annunciato che il disco uscirà il 17 marzo, mentre gli altri hanno detto che non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.

I nuovi brani (tra cui la già ascoltata I Ain't the One) sono stati presentati al pubblico la settimana scorsa in uno show riservato a pochi intimi. Come vi avevamo già riportato, l'LP segnerà il ritorno di Britt Daniel e compagni su Matador Records, l'etichetta che li aiutò a emergere vent'anni fa, con la pubblicazione del loro primo LP Telephono (1996).

Negli ultimi tempi il quintetto è tornato alla ribalta per celebrare il decennale dell'album Gimme Fiction, uscito nel 2005, e omaggiato con una ristampa deluxe. Proprio da quel disco, rivediamo il video di The Two Sides of Monsieur Valentine.

