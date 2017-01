Spoon: ascolta il nuovo singolo Hot Thoughts (STREAMING)

UPDATE: E' finalmente online la title-track dell'album, Hot Thoughts. La potete ascoltare qui sotto in streaming.

Finalmente, dopo giorni di informazioni frammentarie, abbiamo i dettagli completi sul nuovo album degli Spoon, Hot Thoughts, che segnerà il ritorno di Britt Daniel e compagni su Matador Records.

Confermata la data d'uscita del 17 marzo, ora sappiamo anche che l'album conterrà dieci pezzi ed è stato prodotto da Dave Fridmann, che per la prima volta si è trovato a collaborare con la band di Austin.

La copertina è una variazione dell'immagine di un teschio già usata dalla band per promuovere l'album sui social media nei giorni scorsi: la potete vedere qui sotto (via Consequence of Sound).

Qui sotto potete trovare la tracklist, e rivedere il video di Do You, singolo estratto dal precedente LP They Want My Soul.

01 Hot Thoughts

02 WhisperI’lllistentohearit

03 Do I Have to Talk You Into It

04 First Caress

05 Pink Up

06 Can I Sit Next to You

07 I Ain’t the One

08 Tear It Down

09 Shotgun

10 Us

