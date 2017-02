Spoon: guarda il video del nuovo brano Can I Sit Next to You

Gli Spoon ci hanno offerto ieri una nuova anticipazione da Hot Thoughts, l'album in uscita il 17 marzo che segnerà il ritorno della band di Austin a tre anni dal precedente They Want My Soul.

Dopo la title-track, questa volta possiamo vedere il video ufficiale del nuovo brano Can I Sit Next to You: si tratta di un clip in bianco e nero piuttosto inquietante, diretto da Marcel Dzama.

La canzone è stata accompagnata da una campagna di promozione "subliminale" molto originale: secondo quanto riportato in un comunicato stampa, il brano è già da mesi in rotazione "in incognito" nella musica in filodiffusione in alcuni club e locali degli Stati Uniti, ai gate di imbarco della American Airlines e addirittura come stacco musicale negli show televisivi Late Show with Stephen Colbert e Jimmy Kimmel Live.

Potete vedere il video qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che Hot Thoughts è già disponibile in pre-order su Amazon.

