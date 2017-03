Spoon: guardali suonare Hot Thoughts in tv da Jimmy Kimmel (VIDEO)

Manca ormai pochissimo all'uscita del nuovo album degli Spoon Hot Thoughts, in arrivo il 17 marzo distribuito dalla Matador Records.

Ieri sera Britt Daniel e compagni hanno dato il via alle loro apparizioni televisive per promuovere l'album suonando la title-track durante lo show Jimmy Kimmel Live.

Qui sotto potete vedere la loro performance. Vi ricordiamo che Hot Thoughts (dal quale abbiamo già ascoltato anche il singolo Can I Sit Next to You) è già disponibile in pre-order su Amazon.

