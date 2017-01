St. Vincent: guarda il trailer del suo film horror e la chitarra da lei dedicata a David Bowie

Se tutto va come previsto, il 2017 dovrebbe portarci un nuovo album di St. Vincent, seguito del suo acclamato album self-titled del 2014. Nel frattempo però Annie Clark si tiene impegnata con una serie di attività collaterali: le ultime due, in ordine di tempo, sono la partecipazione come regista a un film horror intitolato XX e la creazione di una linea di chitarre personalizzate per l'azienda di strumenti musicali Ernie Ball Music Man.

Qui sotto potete vedere il trailer del film, che sarà composto da 4 diversi episodi e uscirà nei cinema americani e on-demand sul web il 17 febbraio. L'episodio diretto dalla Clark si intitola The Birthday Party, mentre gli altri tre capitoli sono stati curati da altrettante giovani registe: Roxanne Benjamin, Karyn Kusama e Jovanka Vuckovic.

Più tradizionalmente legata al mondo della musica l'altra collaborazione: la Clark ha infatti firmato una linea di chitarre per Ernie Ball Music Man, dedicandone una al grande David Bowie. Qui sotto potete vedere il modello Polaris White (soprannominata Thin White Duke), imbracciata dall'artista americana solo per una breve apparizione nel 2015 durante un concerto di Taylor Swift.

Annie ci tiene a specificare che ha usato le chitarre "ogni singolo giorno, mettendoci la mano e scrivendo canzoni dopo canzoni". Dal 3 marzo saranno disponibili anche altri tre colori: Stealth Black, Tobacco Burst e Heritage Red.

Qui sotto potete vedere un video nel quale la musicista presenta la collezione.

