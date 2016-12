Stanno per tornare gli Spoon: ascolta un estratto del nuovo brano I Ain’t the One (STREAMING)

Buone notizie per i fan degli Spoon: la band texana ha condiviso nei giorni scorsi sul suo sito web e sui social media l’immagine di un teschio in bianco e nero, condivisa poi anche dall'etichetta Matador Records.

Potrebbe quindi trattarsi dell'artwork di un nuovo album, che a questo punto possiamo ipotizzare in uscita per l'etichetta newyorchese, con la quale Britt Daniel e compagni mossero i primi passi vent'anni fa, pubblicando l'album di debutto Telephono del 1996 e l'EP Soft Effects del 1997.

Altri indizi per il successore di They Want My Soul (2014) arrivano dalla serie tv Shameless, che ha usato come colonna sonora per la puntata di domenica scorsa un nuovo brano degli Spoon dal titolo I Ain’t The One, una canzone però non del tutto inedita; Britt Daniel e il tastierista della band Alex Fischel l'avevano infatti già suonata dal vivo durante un concerto tenutosi a maggio di quest’anno a Città del Messico.

Qui sotto trovate un video in cui potete ascoltare un estratto del brano.

